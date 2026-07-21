سفير فيتنام: أغادر الجزائر ولكن جزءًا من روحي وقلبي سيبقى هنا

أبرز سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر، تران كوك خانه، اليوم الثلاثاء، التقدم الكبير الذي تشهده علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد السفير، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر زيارة وداع أداها له عقب انتهاء مهامه بالجزائر، أن علاقات الصداقة التاريخية تعد علاقات أخوة وثقة غير مشروطة.

كما أشار إلى أن لقاءه برئيس الجمهورية كان فرصة لتقديم “أحر الأمنيات بالازدهار والتطور للجزائر والرخاء لشعبها”.

وخلص إلى القول: “أغادر الجزائر ولكن ليس للأبد، فلا يمكنني ذلك، لأن جزءًا من روحي وقلبي سيبقى هنا”.