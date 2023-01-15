سفير قطر بالجزائر..”العالم العربي بحاجة إلى الدبلوماسية الجزائرية”

قال سفير قطر، عبد العزيز علي النعمه، أن بلاده “تثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة سواء في الإقليم أو في المنطقة العربية”. مضيفا أن “العالم العربي قبل غيره بحاجة إلى الدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبادئ ثابتة”.

وأشار المتحدث لـ”وأج” إلى أن وجود “توافق إلى أبعد حد بين البلدين بشأن كل الملفات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إقليمية”. “أو قضايا العالم العربي والقضايا الدولية والموقف تجاه القضية الفلسطينية وأيضا بشأن حل الأزمة الليبية”. موضحا أن “التحرك إزاء القضايا الساخنة يتم بروح توافقية وبرؤية متبصرة تخدم المصالح العربية أولا”.

كما قال النعمه أن دولة قطر “ستبقى دائما وأبدا إلى جانب أشقائها في فلسطين، وفاء لمسؤوليتها الأخلاقية في الوقوف مع الشقيق”. و”الوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلومين وانطلاقا من عدالة القضية”. مضيفا أن قطر “تؤمن بأن حل كافة الأزمات في الشرق الأوسط ينتهي بانتهاء معاناة أشقائنا في فلسطين”.

وأكد سفير دولة قطر بالجزائر، أن العلاقات القطرية-الجزائرية تعد “نموذجا لعلاقات التكامل العربية-العربية”. و”أن البلدين قطعا خلال عام 2022 “أشواطا فارقة” في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة “الشراكة الإستراتيجية الواعدة”.

كما قال السفير القطري في حوار خص به “وأج” أن “عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى”. “التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما”.

وأوضح أن ذلك يعتبر “دليلا على حسن النوايا بين الأشقاء في كلا البلدين ورغبتهما الصادقة والجادة في خلق تقارب أكبر”. “تلبية لتوجيهات قائدي البلدين الشقيقين”. مشيرا إلى أن “العلاقات القطرية-الجزائرية هي نموذج لعلاقات التكامل العربية-العربية”.

وأضاف أنه منذ تعيينه سفيرا لبلاده لدى الجزائر حرص “على بذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بمستوى العلاقات القطرية-الجزائرية”. “لما يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين والشعبين الشقيقين”. و”التي تقترن بالإرادة المشتركة للقيادتين الرشيدتين في الانتقال بها إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية”.