سفير كندا ينبهر بالجماهير الجزائرية وملعب “نيلسون مانديلا”

عبّر سفير كندا بالجزائر، مايكل ريان كالان، عن انبهاره بحماس الجماهير الجزائرية، وملعب “نيلسون مانيدلا”، خلال حضور مباراة الخضر، وموزمبيق.

ونشر السفير مايكل كالان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، خلال حضوره مباراة الخضر، وموزمبيق بملعب “نيلسون مانديلا”.

كما أرفق السفير الكندي، هذا الفيديو بتعليق قال فيه: “ملعب جميل، منتخب جميل، وجمهور رائع، أحسنت يا جزائر”.

وظهر السفير الكندي مايكل ريان كالان، من خلال هذا الفيديو، في مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا”، مرتديا قميص المنتخب الجزائري.