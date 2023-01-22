سفير كندا ينبهر بالجماهير الجزائرية وملعب “نيلسون مانديلا”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر سفير كندا بالجزائر، مايكل ريان كالان، عن انبهاره بحماس الجماهير الجزائرية، وملعب “نيلسون مانيدلا”، خلال حضور مباراة الخضر، وموزمبيق.
ونشر السفير مايكل كالان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، خلال حضوره مباراة الخضر، وموزمبيق بملعب “نيلسون مانديلا”.
كما أرفق السفير الكندي، هذا الفيديو بتعليق قال فيه: “ملعب جميل، منتخب جميل، وجمهور رائع، أحسنت يا جزائر”.
وظهر السفير الكندي مايكل ريان كالان، من خلال هذا الفيديو، في مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا”، مرتديا قميص المنتخب الجزائري.
Un beau stade, une belle équipe et un public merveilleux
Bravo #Algerie #chan2022 @LesVerts 🇩🇿⚽️
A superb stadium, a terrific team and thunderous fans.
Well done #Algeria pic.twitter.com/Cz15REXtho
— Michael Callan (@CanadaCallan) January 21, 2023
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