سفير كوبا الجديد: تجمعنا مع الجزائر علاقات تاريخية وسأعمل على ترقيتها

أشاد سفير كوبا الجديد بالجزائر، هيكتور إيغارثا كابريرا، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر،, معربا عن استعداده لترقية هذه العلاقات لتشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وفي تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. قال هيكتور إيغارثا كابريرا: “تجمعنا مع الجزائر علاقات تاريخية وبصفتي سفيرا جديدا لبلادي. سأعمل على تطوير وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الصحة الذي يشهد تعاونا تاريخيا بين البلدين”.

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