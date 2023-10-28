سفير كوبا بالجزائر.. ندين العدوان الصهيوني في غزة

قال سفير كوبا في الجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو، إن موقف بلاده ثابت فيما يخص القضايا العادلة والحركات التحررية في العالم.

كما أدان سفير كوبا على هامش مراسم إقامة نصب تذكاري و إطلاق تسمية “نهج كوبا” على “نهج الألفية سابقا”، العدوان الصهيوني على فلسطين والمجازر البشعة المرتكبة في غزة.

وأشار بوينو، إلى أن فلسطين وكوبا دور مهم في إدانة هذه المجازر التي ترتكب اليوم في فلسطين من قبل الصهاينة. وكذا مساندة كل القضايا العادلة وكل الحركات التحررية في العالم.

وأضاف “نحن معا وسنكون معا اليوم وسنظل معا”.