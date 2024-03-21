سفير كوبا يؤدي زيارة وداع إلى وزير الخارجية غداة انتهاء مهامه بالجزائر

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفير كوبا بالجزائر، أرماندو فارقارا بوينو. الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه بالجزائر.

وكانت هذه المناسبة فرصة تم فيها التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين. وآفاق تطويرها في كل المجالات.

كما أشاد السفير الكوبي بدعم وتعاون السلطات الجزائرية خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر.