سفير كوت ديفوار: الجزائر تربط مستقبلها بمستقبل إفريقيا

قال سفير جمهورية كوت ديفوار ألفونس فوهو ساهي، إنه خرج من لقاء رئيس الجمهورية. وهو في غاية الارتياح لما دار خلال هذا اللقاء.

وأكد سفير جمهورية كوت ديفوار عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انه يشعر بتفاؤل كبير بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

واشار في تصريحه “عندما وصلت إلى هذا البلد سنة 2020 كانت أول عبارة قلتها هي أن الجزائر تجعلني فخور بانتمائي إلى افريقيا. واليوم أثبت الرئيس عبد المجيد تبون انني كنت على حق”.

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