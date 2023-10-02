سفير كوريا الجنوبية: دفع التعاون الإقتصادي والثقافي مع الجزائر

كشف سفير كوريا الجنوبية، يو كي جون، عن تطلع بلاده لدفع التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي مع الجزائر.

أشاد سفير جمهورية كوريا بالجزائر،لدى إفتتاحه الأسبوع الثقافي الكوري الجنوبي الثامن بالجزائر، بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين بلاده والجزائر. والقائمة خصوصا على علاقات التعاون في مختلف المجالات، أبرزها القطاع الإقتصادي.

وأضاف يو، أنه منذ توقيع إتفاقية إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في 2006 شهدنا حضور العديد من الشركات الكورية في السوق الجزائرية. إلى جانب الشركاء الجزائريين، وخصوصا في مجالات كالبنى التحتية والبناء والتصميم والإلكترونيات وصناعة السيارات، ونتطلع للدفع أكثر بهذا التعاون الإقتصادي.

وفيما يخص الشق الثقافي، إعتبر السفير الكوري أنّ هناك قدرات كبيرة في ما يتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين. لا سيما أنهما ثريين من الناحية الثقافية والتاريخية. مشيرا إلى الإهتمام الذي بات يوليه الكثير من الشباب الجزائري بالثقافة الكورية، وخصوصا ثقافة الكيبوب.

وجرى إفتتاح الأسبوع الكوري الجنوبي بتنظيم معرض متنوع حول السياحة في كوريا الجنوبية عرف تقديم العديد من الصور الفوتوغرافية التي تبرز جمال طبيعتها وثقافتها وعمرانها.

وتشهد التظاهرة الموسومة “معرض السياحة في كوريا” التي يحتضنها رواق محمد راسم، تشهد تقديم 40 صورة تبرز خصوصا الطبيعة والتضاريس الرائعة لكوريا الجنوبية. عبر مختلف الفصول، وغنى تقاليدها الفنية والثقافية والتراثية، وبناها التحتية وتطوراتها العمرانية والتكنولوجية.

وتتميز من بين الأعمال المعروضة مجموعة من الصور الترويجية الرائعة حول مدينة “بوسان” (جنوب شرق)، وهي مدينة ساحلية حيوية وشريان اقتصادي وثقافي كبير في كوريا الجنوبية. ومرشحة حاليا لاحتضان فعاليات المعرض العالمي إكسبو 2030.

وتعتبر الصور المعروضة حول “بوسان” ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بعد العاصمة “سيول”. بمثابة نافذة تعريفية بقدراتها في احتضان كبرى الفعاليات الدولية بما فيها إكسبو 2030. فهي “القلب النابض للصناعة” في كوريا الجنوبية، وفي الوقت نفسه “مركز ثقافي كبير”.

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