سفير كوريا الجنوبية: سنساهم في التطور الصناعي الجزائري وتحقيق رؤية مزدهرة للدولة الجزائرية

أكد سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية، يو كي جون، أن الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية لهما علاقات ممتازة. تتميز بالاحترام المتبادل الصداقة والتعاون وهذا منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ ثلاثة عقود.

وعقب تسليم أوراق إعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. صرح سفير كوريا الجنوبية أن “المؤسسات العمومية الكورية في مجال التجارة، الاستثمار، الجمارك الالكترونية، التعاون والتنمية، الامن الغذائي والصناعات البيئية مع نظيرتها الجزائرية ستواصل معا يد في يد وتساهم في التطور الصناعي الجزائري وتحقيق رؤية مزدهرة للدولة لجزائرية”.

وأضاف السفير “هذا شرف كبير لي أن أتوجه إليكم انا متحمس أن لباشر مهامي كسفير لجمهورية كوريا الجنوبية في الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية شريكنا الاستراتيجي بافريقيا، وأنا جد تحمس للعمل سويا من أجل بناء مستقبل زاهر للبلدين”.

كما أكد ذات المتحدث أنه سيعمل جاهدا خلال عهدته بالجزائر لتدعيم العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون بين البلدين.