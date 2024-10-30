سفير كوريا الجنوبية يطّلع على فرص الاستثمار الفلاحي بالمنيعة

إطلع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر، يو كي جون، بولاية المنيعة، على القدرات الفلاحية التي تزخر بها وفرص الاستثمار الفلاحي المتوفرة بهذه الولاية بما فيها شعبة تربية المائيات.

وأفادت مصالح ولاية المنيعة، أن والي المنيعة مختار بن مالك، ترأس لقاءً تم خلاله إبراز المزايا والتسهيلات. التي توفرها الدولة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.

وأكد الوالي، خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر الولاية بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى الجزائر. أن ولاية المنيعة لديها كافة المؤهلات لاحتضان أي مشروع استثماري ذي صلة بقطاع الفلاحة. باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز، حيث تتوفر على إمكانيات هائلة من مياه جوفية عذبة وتربة خصبة. ومناخ ملائم لإنشاء مستثمرات متخصصة في الزراعات الاستراتيجية. وأيضا ما حققته خلال المواسم الفلاحية القليلة الماضية، بفضل التسهيلات المقدمة من طرف الدولة. ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال فتح الرواق الأخضر الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى. والتي استفاد منها عدة مستثمرين وطنيين وأجانب.

من جانبه، قدّم مدير المصالح الفلاحية مصباح يوسف عرضا حول واقع الاستثمار الفلاحي بالولاية. سيما ما تعلق منه بالزراعات التي حققت نتائج مشجعة على غرار الحبوب والأعلاف والنباتات الزيتية. فضلا عن الخضر والفواكه، وكذا شعبة تربية الأبقار والمواشي.

استحداث أقطاب فلاحية صناعية كبرى بالمنيعة آفاق 2027

وأشار أن هناك هدف لاستحداث أقطاب فلاحية صناعية كبرى بولاية المنيعة في آفاق 2027. والتي من شأنها التكفل بتطوير الصناعات الاستراتيجية وتوسيع برنامج تكثيف بذور الحبوب والبطاطس. مؤكدا أيضا على أن الاستثمار في شعبة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة. سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من خبرات جمهورية كوريا التي حققت نجاحا عالميا في ذات المجال.

خلال جولة قادته إلى المستثمرة الفلاحية النموذجية لصاحبها محمود حجاج المتخصصة في مختلف أنواع الزراعات. وتربية المواشي وكذا مستثمرة بن عبد الرحمان عبد الرحمان المتخصصة في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة. أبدى السفير الكوري إعجابه بما شهده من نتائج مشجعة.

كما اطلع يو كي جون، في معرض خاص، على بعض المحاصيل الفلاحية المنتجة بولاية المنيعة. على غرار الحبوب ومختلف أنواع التمور، وكذا الحمضيات وأسماك أحواض المياه العذبة.

وأكد والي المنيعة أن مصالحه تضمن مرافقة أي مشروع استثماري بالمنطقة من خلال التسهيلات. التي أقرتها الدولة في إطار تشجيع فرص الاستثمار الفلاحي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. واستحداث مناصب عمل لشباب الولاية.

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