سفير كولومبيا يشيد بالعلاقات العميقة والمتينة مع الجزائر

نوه سفير كولومبيا بالجزائر، خوسيه أنطونيو سولارتي غوميز، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات العميقة والمتينة التي تجمع بين الجزائر وبلاده، مبرزا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خدمة لمصالح الشعبين.

وقال السفير، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر زيارة وداع أداها له عقب انتهاء مهامه بالجزائر، أن هذا اللقاء شكل “لحظة صادقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. مشيرا إلى أنه قام بتوديع رئيس الجمهورية “بروح من الثقة والصداقة والتضامن”.

وقال السفير بأن الجزائر وكولومبيا “دولتان صديقتان تربطهما علاقات عميقة ومتينة وتجمعهما الكثير من القواسم المشتركة. وفي مقدمتها التاريخ والثقافة. إلى جانب الإرادة المشتركة لمواصلة السير قدما وتعزيز علاقات التعاون بينهما”.

وأعرب، في هذا الإطار، عن يقينه بـ”مواصلة البلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بإعطائها زخما جديدا. بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في تحقيق رفاهيتهما”.