سفير مصر بالجزائر: القمة العربية المقبلة ستكون ناجحة وواعدة

أعرب مختار وريده، سفير مصر بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن نجاح القمة العربية المقبلة التي ستنظمها الجزائر خلال الفاتح نوفمبر القادم.

وفي بيان للمجلس، أعرب سفير مصر لدى الجزائر خلال استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن يقينه بأنّ القمة العربية المقبلة، المقرر التئامها في الفاتح نوفمبر المقبل، بالجزائر، ستكون ناجحة وواعدة.

كما شكّلت المقابلة فرصة لاستعراض راهن العلاقات الثنائية المتّسمة بالعراقة والوجدان والمودة والتجذر بين الشعبين والبلدين الشقيقين مصر والجزائر.

بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات بقيادة رئيسي البلدين عبد المجيد تبون و عبد الفتاح السيسي.

مؤكدين على أهمية الدور الذي يلعبه الجانب الثقافي في تمتين التعاون بين الجانبين.

كما ثمّن السفير المصري، مخرجات الزيارة الأخيرة التي قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى جمهورية مصر العربية، يوميّ 24 و25 جانفي.

والتي تُوجّت ببيان مشترك يوثّق الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ويعزز رؤيتهما لمختلف القضايا والمسائل التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

بالمقابل أعربا الجانبان عن ارتياحهما لتطابق الرؤى بشأن مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

وفي هذا السياق، جدّد قوجيل، رئيس مجلس الأمة، موقف الجزائر المبدئي والداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى مركزية القضية الفلسطينية العادلة.

وبعد أن أبرز أهمية البناء المؤسساتي للدولة في ظل التمسك بالإرث النوفمبري الخالد، تطرق رئيس مجلس الامة، إلى الجانب التاريخي الذي ميّز العلاقات بين البلدين.

ليشدّد على وجوب الحفاظ على التماسك العربي، داعياً إلى تكثيف التعاون بين العالمين العربي والإفريقي.

وهذا من خلال مضاعفة العمل والتنسيق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، حتى لا نكون رهينة في أيدي أيّ طرف ولكي لا يتجاوزنا الآخرون.

من جهته، نوه مختار رويدة بمستوى العلاقات التاريخية البينية الممتازة، مؤكداً استعداد بلده مصر على تكريس القرارات

التي اتفق عليها قائدي البلدين، بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر.

وبخصوص العلاقات البرلمانية، أشاد الطرفان بمستوى التعاون البرلماني القائم. حيث أعرب رئيس مجلس الأمة عن رغبته في دعم الزيارات بين البرلمان الجزائري والمصري عموماً.

وبين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ المصري على وجه الخصوص.

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