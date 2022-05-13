سفير مصر بالجزائر: “تعاون مصري جزائري في مجال كرة القدم”

كشف السفير المصري بالجزائر، مختار وريدة، فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الفاف شرف الدين عمارة، والوزير المصري العدلي فاروق.

وصرح السفير وريدة: “لقاء الوزير العدلي فاروق، مع رئيس الفاف شرف الدين عمارة، هدفه تعزيز التعاون في مجال كرة القدم”.

كما أضاف: “كانت هناك أفكار كثيرة في مجال التسويق الرياضي، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بين الأهلي، والأندية الجزائرية”.

يذكر أن شرف الدين عمارة، استقبل أمس الخميس، بمقر الفاف، الوزير العدلي فاروق، وإدارة نادي الأهلي المصري.