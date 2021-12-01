سفير مصر: لقاء قريب سيجمع الرئيسين تبون والسيسي

كشف سفير جمهورية مصر الجديد مختار جميل توفيق وريدة، عقب تسليم أوراق اعتماده، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن لقاء قريب سيجمع رئيسا البلدين.

صرح سفير جمهورية مصر الجديد مختار جميل توفيق وريدة “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لتقديم أوراق اعتمادي. ونقلت له تحيات الصداقة والأخوة والمودة والمحبة من الرئيس محمد السيسي. والتطلع للقاء قريب بين الرئيسين”.

وقد تسلّم اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وثائق إعتماد سفيرين جديدين لدى الجزائر

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون تسلّم وثائق إعتماد السفير الفلسطيني الجديد “فايز محمد محمود أبو عيطة”. كما تسلم وثائق إعتماد السفير المصري الجديد “مختار جميل توفيق وريدة”.

وأضاف البيان، أن مراسم تسلم وثائق الإعتماد حضرها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

وإستلم الأحد الفارط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، لدى الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه قد إستلم رئيس الجمهورية اليوم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، شاكر عطا الله العموش. وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد ودادي ولد سيدي هيبة.

بالإضافة إلى السفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، السيد أليخاندرو إنريكي ألفاريث. وسفير جمهورية رومانيا، السيد غرويا أوتيليو جاكوتا.

كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.