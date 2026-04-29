سفير الجزائر بقطر يستقبل ياسين براهيمي ويشيد باحترافيته

استقبل سفير الجزائر بقطر، صالح عطية، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة اللاعب الدولي ياسين إبراهيمي، الذي أدى له زيارة في أجواء ودية تعكس عمق الروابط بين الجالية الجزائرية وإطاراتها في الخارج.

وخلال هذا اللقاء، هنأ السفير صالح عطية، اللاعب على الجهود التي يبذلها والمستوى المميز الذي يقدمه في الدوري الممتاز القطري. مشيدا بانضباطه واحترافيته داخل وخارج الميدان.

كما أكد سعادة السفير أن ياسين إبراهيمي يعَدُّ نموذجا مشرفا للشباب الجزائري، بفضل مسيرته الكروية الناجحة وسلوكه الأخلاقي. متمنيا له مزيدا من التألق والنجاح في مشواره الرياضي.