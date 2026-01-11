سفير الصين بالجزائر يحتفل مع الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة

بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، احتفل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، دونغ ڨوانغلي، رفقة عدد من الأصدقاء الجزائريين، بهذه المناسبة.

وجاء في بيان صادر عن سفارة الصين بالجزائر، أن السفير دونغ ڨوانغلي، تقدم بخالص التهاني وأطيب الأماني إلى الشعب الجزائري. متمنيًا لهم سنة جديدة مليئة بالخير والسلام والاستقرار. كما عبّر عن تمنياته للجزائر بمزيد من التطور والازدهار في مختلف المجالات.

وفي ختام رسالته، جدّد السفير الصيني تهانيه للشعب الجزائري قائلاً: “أسڨاس أمڨاس”.