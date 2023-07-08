سفينة إغاثة تنقذ 46 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تمكنت سفينة الإغاثة “أوشن فايكينغ” من إنقاذ 46 شخصا قبالة سواحل ليبيا. بعدما تعرض مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلهم لخطر الغرق خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

كما أفادت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري (مقرها مرسيليا الفرنسية)، في بيان، بأن من بين من تم انقاذهم أربع نساء. ورضيعة كانت برفقة والدها. إضافة إلى حوالي عشر قصر من دون مرافقين، لافتة إلى أن غالبيتهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا. وهم يخضعون حاليا للعناية.

ويعتبر البحر المتوسط ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عدد المفقودين، منذ بداية العام الجاري في رحلات نحو أوروبا، بـ 1728 مهاجرا. وهي الحصيلة الأكبر مقارنة بـ 1417 خلال سنة 2022.