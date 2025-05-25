سفينة “الساورة” تستأنف نشاطها بعد أشغال الصيانة

إستانفت السفينة الجزائرية “الساورة” الخدمة بشكل رسمي، ابتداءً من 25 ماي 2025، وذلك بعد خضوعها لعملية صيانة شاملة بتركيا.

وحسب بيان لوزارة النقل، كانت السفينة “الساورة” قد توقفت عن العمل نتيجة أعطاب تقنية، استدعت تحويلها إلى أحواض الصيانة بتركيا.

حيث تم تنفيذ عملية إصلاح كاملة وفقًا للمعايير الدولية، بإشراف مكاتب تصنيف معتمدة.

وباشرت السفينة رحلتها التجارية اليوم 25 ماي 2025، انطلاقًا من ميناء أنطاليا بتركيا باتجاه الجزائر، في إطار استئناف نشاطاتها التجارية ضمن برنامج الرحلات البحرية الوطنية.

وتعد هده العملية خطوة جيدة في مسار استرجاع جاهزية الأسطول الوطني، وتحسين أدائه التشغيلي. بما يعزز حضور الجزائر في مجال النقل البحري التجاري.