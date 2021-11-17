سفينة “الساورة” (كنان-شمال) تغادر ميناء بريست الفرنسية

أفرجت السلطات الفرنسة منذ يومين، عن سفينة الشحن “الساورة” التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والتي كانت محتجزة بميناء بريست (فرنسا) منذ 29 أكتوبر 2021.

وحسب ما أفاد به المدير العام لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال (كنان-شمال) اسماعين عبد المالك، فإن هذه السفينة “كانت قد احتجزت في إطار مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن تأخر دفع أجور البحارة”.

وللتذكير لا تزال سفينة “تيمقاد” وسفينة شحن أخرى محتجزتين بميناء غنت البلجيكي بالنسبة للأولى وبميناء في إسبانيا بالنسبة للثانية.

وحسب المسؤول “يتخذ صاحب السفينة جميع الاجراءات بمساعدة الوصاية للإفراج عن هتين السفينتين”.

وأكد أنه لا وجود لأي سفينة أخرى محتجزة بموانئ أجنبية.