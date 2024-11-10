سفينة الغراب “MERKURIY” الروسية ترسو بميناء الجزائر 

رست اليوم الأحد، بميناء الجزائر السفينة الغراب “MERKURIY” التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، في توقف يدوم ثلاثة (03) أيام.

ويأتي هذا التوقف في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري المشترك الجزائري-الروسي. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

أوضح المصدر ذاته، أنه خلال هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر/ ن.ع.1.