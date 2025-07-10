سفينة “الفينيزيلوس” تباشر رحلاتها من إسبانيا اليوم الخميس

تباشر سفينة “الفينيزيلوس”، المستأجرة من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، رحلاتها من اسبانيا اليوم الخميس. بعد استكمال جميع مراحل المراقبة التقنية بميناء أليكنتي، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

وجاء في البيان أن “السفينة المستأجرة الفينيزيلوس قد أتمت كافة مراحل المراقبة التقنية المقررة بميناء أليكانتي. وهي الآن بصدد دخول الخدمة ضمن البرنامج الخاص بها لموسم الاصطياف 2025”.

وعليه، ستباشر السفينة رحلاتها من إسبانيا اليوم الخميس على الساعة الثامنة مساء انطلاقا من ميناء أليكانتي باتجاه الجزائر العاصمة. حسب المؤسسة التي أكدت توفيرها “لظروف السفر المثالية، من حيث السلامة. الراحة وجودة الخدمات، بما يلبي تطلعات المسافرين”.

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