سفينة بحرية أمريكية ترسو في ميناء وهران لهذا السبب

رست السفينة البحرية الأمريكية، USNS Trenton بميناء مدينة وهران في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جاءت هذه العملية، في إطار توقف صداقة وكدليل على الشراكة المستمرة وحسن نية كل من الولايات المتحدة والجزائر.

وتعد هذه الزيارة الأولى لسفينة بحرية أمريكية لميناء وهران منذ عدة عقود. وقد رست هذه السفينة سابقًا بميناء الجزائر العاصمة في الفترة من 4 إلى 6 جوان الماضي للاحتفال بذكرى استقلال الجزائر والولايات المتحدة.

وخلال الزيارة، أجرى الضباط الجزائريون جولات على متن السفينة، حيث تبادلوا مع البحارة الأمريكيين المعرفة والخبرات في ضوء تعزيز التعاون الثنائي.

كما أعرب البحارة الأمريكيون من سفينة USNS Trenton عن تقديرهم لفرصة زيارة مدينة وهران ومعرفة المزيد عن الثقافة والتاريخ الجزائري.

وقال الضابط المسؤول عن مفرزة Trenton العسكرية، ديمون باتسون: “نحن متحمسون لزيارة وهران وقضاء بعض الوقت في هذه المدينة الساحلية الجزائرية الجميلة”.

وأشار إلى أن “هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائنا الجزائريين. حيث يعملان معا معا لضمان الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط”.

وUSNS Trenton سفينة للمياه الضحلة عالية السرعة تتمتع بالقدرة على تقديم وحدات جاهزة للعمليات. لدعم مجموعة واسعة من المهام بمرونة بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث والتعاون الأمني والتوعية في المجال البحري. ويتكون طاقمها من بحارة مدنيين مع وجود أفراد عسكريين كما تتطلبه المهمة.