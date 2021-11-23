سفينة تيمقاد.. هذا هو سبب حجزها في ميناء بلجيكا

أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، أن وضعية سفينة تيمقاد الجزائرية للشحن المحتجزة بميناء غنت البلجيكي قيد التسوية. كما أكد المدير العام للشركة اسماعيل عبد المالك أن “وضعية سفينة الشحن تيمقاد قيد التسوية”.

ونقل التلفزيون العمومي نقلا عن المسؤول، أن أسباب الحجز مرتبطة اساسا بـ”خلل تقني” و”تأخر في دفع مستحقات العمال”. كما أكد المدير العام للشركة أن “سفينة تيمقاد للشحنتم احتجازها في إطار عملية مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية”. “وتوصيات بشأن عدم دفع أجور العمال”.

وطمأن المسؤول، قائلا أن سفينة تيمقاد وسفينة أخرى جزائرية في اسبانيا “هما السفينتين الجزائريتين الوحيدتين اللتين لا زالتا محتجزتان”.

وكشف موقع le marin الفرنسي عن حجز سفينة حاويات جزائرية في فرنسا، تعتبر الثالثة من نوعها خلال أسابيع. كما تم حجز سفينة الحاويات الجزائرية إمدغسن التابعة لشركة الشحن الجزائرية العالمية للملاحة البحرية (GMA) في ميناء سيت بجنوب فرنسا.

وقال المصدر نفسه إن السفينة رهن الحجز الوقائي بناء على طلب مستأجرها Anisfer Line. الذي طالب مالك السفينة الجزائري بـ 23.86 مليون دولار.

كما أفرجت السلطات الفرنسة، عن سفينة الشحن“الساورة” التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية. والتي كانت محتجزة بميناء بريست (فرنسا) منذ 29 أكتوبر 2021.

وحسب ما أفاد به اسماعين عبد المالك، فإن هذه السفينة “كانت قد احتجزت في إطار مراقبة. أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن تأخر دفع أجور البحارة”.

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