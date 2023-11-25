سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تتعرض لهجوم بطائرة بدون طيار

أعلن مسؤول مسؤول دفاعي أمريكي اليوم السبت إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها “إيرانية” في المحيط الهندي. نقلا عن غزة الان.

وأضاف ذات المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، أن “السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار أثناء وجودها في المياه الدولية”.

وأضاف المصدر أن “الطائرة المسيرة هي من طراز “شاهد-136″ وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث”.