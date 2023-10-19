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سفينة حربية أمريكية تتعرض لقذائف صاروخية 

بقلم م. فيصل
سفينة حربية أمريكية تتعرض لقذائف صاروخية 
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تعرضت سفينة حربية أمريكية اليوم الخميس إلى قصف بقذائف صاروخية قبالة سواحل اليمن. حسب ما اعلنته قناة “سي أن أن”.

ووفقا لذات المصدر  القذائف الصاروخية أطلقتها قوات تابعة للحوثيين في اليمن وتمكنت السفينة الحربية الأمريكية من إعتراض تلك الصواريخ.

ونقلا عن قناة “سي أن أن” أكد مسؤولون أمريكيون أن الدفاعات الجوية للسفينة تمكنت من اعتراض الصواريخ وإسقاطها قبل وصولها للهدف. كما لا يزال غير واضح ما كانت الصواريخ استهدفت السفينة الأمريكية “USS Carney” أو تم إطلاقها نحو هدف آخر.

رابط دائم : https://nhar.tv/O53T6
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