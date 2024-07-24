سفينة طاسيلي 2 تعود من جديد..وهذا البرنامج الجديد

أعلنت مؤسسة النقل البحري، اليوم الأربعاء، عن إنتهاء عمليات الصيانة لسفينة طاسيلي 2, وعودتها إلى حيز الخدمة.

وأشارت النقل البحري، إلى أن تعديل طرأ على برنامج رحلات السفينة المذكورة أعلاه.

ويمس التعديل رحلة وهران_سات يوم 26 جويلية على الساعة 10:00 صباحا بدلا من يوم 24 جويلية. سات_ وهران يوم 27 جويلية على الساعة 13:00 زوالا بدلا من يوم 25 جويلية. وهران_مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 15:00 مساءا بدلا من يوم 27 جويلية. مرسيليا_ وهران يوم 29 جويلية على الساعة 20:00 مساءا بدلا من يوم 28 جويلية.