سفينة مُحملة بالأغنام ترسو بميناء عنابة

استقبلت مؤسسة ميناء عنابة، السفينة “ALFA BRO” القادمة من سوريا و التي رست اليوم السبت على مستوى المركز الرصيفي رقم 22، محمّلة بشحنة جديدة من الأغنام.

وحسب بيان للمؤسسة، تم اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية الرامية إلى تسريع وتيرة التفريغ وتحويل الشحنة نحو نقاط التوزيع المعتمدة. في ظروف تضمن الانسيابية والفعالية. مع التقيد الصارم بجميع الإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها في هذا المجال.

وأكدت مؤسسة ميناء عنابة، من خلال هذه العملية، جاهزيتها التامة وقدراتها اللوجستية والتنظيمية لاستقبال ومعالجة هذا النوع من النشاط. بما يعكس كفاءة منشآتها ومهنيّة مواردها البشرية، ومساهمتها الفعلية في تجسيد تعليمات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية. خدمةً للاقتصاد الوطني وحرصًا على تلبية احتياجات المواطنين في أفضل الظروف.

وتبقى مؤسسة ميناء عنابة مجندة، بكل طاقاتها، لمواصلة أداء مهامها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. والمساهمة في إنجاح مختلف البرامج الوطنية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. بما يعزز مكانة الميناء كمنصة لوجستية محورية داعمة للتنمية الوطنية.