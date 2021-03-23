سفينة نقل أمريكية ترسو بميناء الجزائر

وصلت إلى الجزائر العاصمة اليوم، الثلاثاء، سفينة النقل التابعة للبحرية الأمريكية “يو أس أن أس يوما (تي-إي بي أف 8)”.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية، فإن السفينة متخصصة في توفير الدعم اللوجستي المتقدم وتقديم المساعدات الإنسانية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الشراكة القوية والمتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والجزائر، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي الثنائي حسبما أكده ذات البيان.

وفي ذات السياق، صرح القائد فرانك أوكاتا ــ العميد البحري في قيادة النقل البحري في أوروبا وإفريقيا وقائد فرقة العمل 63 ــ على ضرورة تعزيز الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة والجزائر.

كما اعتبر الجزائر شريك جد مقتدر، ومن خلال العمل معًا يمكننا تحسين الأمن والسلامة البحرية في المنطقة”.

كما أكد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، غوتام رانا، أن زيارة السفينة هي أحدث تواصل رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والجزائر على مدى الأشهر القليلة الماضية.

مضيفا بأن الولايات المتحدة الامريكة لا تزال مهتمة للغاية بتعزيز هذه الشراكة المهمة”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد التقى برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمناقشة توسيع التعاون العسكري الثنائي، وقد كانت أول زيارة لوزير دفاع أمريكي إلى الجزائر منذ عام 2006.

زارت وزيرة القوات الجوية باربرا باريت وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريجيان الجزائر لمناقشة التعاون العسكري الثنائي مع ضباط سامين جزائريين.