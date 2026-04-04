سقطت من الطابق الثامن إلى الثاني.. وفاة شابة بحسين داي

لقيت شابة حتفها إثر وقوع حادث سقوط مأساوي بالمكان المسمى لوازيس ببلدية ودائرة حسين داي في ولاية الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 13:40 زوالاً. وتمثل في سقوط الشابة من الطابق الثامن إلى الطابق الثاني لبناية سكنية.

وأسفر الحادث عن وفاة الشابة، والتي تبلغ من العمر 20 سنة، حيث تدخلت المصالح المسعفة في عين المكان. وقامت بنقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.