سقط من ارتفاع 500 متر.. انهيار جليدي يتسبب في وفاة رجل وإصابة آخرين

شهد يوم أمس الخميس عدة حوادث مميتة في جبال الألب وإيزير وهوت سافوا.

وقالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما يوم الخميس بعد انهيار جليدي في كتلة مونت بلانك. بينما تعرض ثالث لسقوط مميت في كتلة إكرينز في إيزير.

ووقع انهيار جليدي في وقت مبكر من بعد الظهر في منطقة خارج منطقة التزلج. بالقرب من منطقة التزلج Saint-Gervais-les-Bains في كتلة مونت بلانك.

وبدأ التدفق على ارتفاع حوالي 2300 متر ثم انحدر إلى ارتفاع 400 متر. وشارك فيه ثمانية أشخاص، وفقًا لرئيس أركان حاكم هوت سافوا، أنيميا نتشاندي.

متم نشر نظام بحث وإنقاذ رئيسي على الفور من قبل خدمة منحدرات Saint-Gervais-les-Bains. معززًا بقيادة فصيلة الدرك الجبلية العالية (PGHM) في شاموني.

وفي النهاية، كانت الحصيلة “ضحيتين متوفيتين، وواحدة مصابة بجروح طفيفة، وخمسة أشخاص آخرين لم يصابوا بأذى”. حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.