سقط من الطابق الـ10.. وفاة نجل مطرب مصري شهير

فُجع المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، بوفاة نجله رضا، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، بعد سقوطه من الطابق العاشر.

ونشر المطرب، تغريدة، أعلن فيها وفاة نجله الوحيد ما تسبب بصدمة داخل الوسط الفني.

وكان الفنان، دائما ما يصطحب إبنه معه في أغلب حفلاته الغنائية لارتباطه الشديد به.

وكشف مصدر مقرب من المطرب إسماعيل الليثي، أن نجله رضا كان يقيم مع جدته لوالده بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أن الطفل “رضا” كان يلهو أعلى العقار الذي يقيم به، وكان يقف على مقعد مرتفع فسقط من الطابق العاشر.

حيث ارتطم بأحد أجهزة التكييف بالطابق التاسع ثم سقط أرضاً ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه.

وكان الطفل يعاني من فرط الحركة، ويبدو أنه لم يستطيع التحكم في حركته أثناء لهوه لذلك اختل توازنه وسقط.

وأسرعت أسرة الطفل به إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه، في محاولة لإنقاذه لكن أخبرهم الأطباء أنه قد فارق الحياة.

وتقدم عدد كبير من المطربين بواجب العزاء للفنان إسماعيل الليثي فور إعلانه الخبر، حيث رثوه عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. من بينهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومحمود الليثي والمطربة بوسي وآخرين.