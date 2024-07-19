سقوط أزيد من 100 قتيل في إحتجاجات طلابية ببنغلاديش

أعلنت حكومة بنغلاديش اليوم حظرالتجوال ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن عقب الإحتجاجات الطلابية التي شهدتها البلاد من عدة أيام.

ونقلا عن الجزيرة نت أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فرض حظر التجوال عبر كامل البلاد

كما شهدت بنغلاديش إرتفاع عدد حصيلة الإجتجاجات الطلابية إلى 105 قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسشتفيات في بنغلاديش أن 105 أشخاص إجمالا قُتلوا في بنغلاديش وسط حملة تقوم بها الشرطة لقمع احتجاجات

وأكدت الجزيرة نت أن الغـصالات تعطلت في بنغلاديش تعطلت، وانقطع بث القنوات الإخبارية التلفزيونية.

وقامت السلطات في بنغلاديش بقطعت بعض خدمات الهاتف المحمول أمس في محاولة لقمع الاضطرابات.

كما قام المحتجون بإقتحام سجن وإطلاق سراح مئات من نزلائه اليوم قبل أن يضرموا النار في المبنى.

في حين قامت الشرطة لقمع المظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا، رغم فرضها حظرا على التجمعات.