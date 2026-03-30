سقوط أشجار..أعمدة كهربائية وانهيارات للتربة.. أبرز مخلفات التقلبات الجوية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب ولايات الوطن.

ففي ولاية الجزائر بالتحديد ببلدية بوروبة سجلت سقوط عمود كهربائي على سيارة بالمكان المسمى حي بوروبة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بوزريعة:سقوط شجرة على جانب الطريق المسمى سيدي يوسف أمام مدرسة البنوك دون تسجيل خسائر بشرية.

سقوط شجرة على جانب الطريق المسمى بوسكور دون تسجيل خسائر بشرية.

كما سجلت سقوط شجرة على سيارة بالمكان المسمى حي عدل 1839 دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية العاشور.

بلدية الشراقة:

سقوط شجرة على مستوى محول بوشاوي دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بولوغين:

سقوط شجرة على عمود كهربائي بالمكان المسمى محمد شرقي دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية زرالدة:

سقوط شجرة على جانب الطريق السريع زرالدة اتجاه ولاية تيبازة دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية تيبازة

بلدية تيبازة:

سقوط شجرة على عمود كهربائي بحي القراري دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بواسماعيل:

سقوط شجرة أمام محطة المسافرين دون تسجيل خسائر بشرية.

سقوط شجرة على خيط كهربائي بحي الكتيبة الزبيرية دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين في حي بخوشة بلدية عين تاقورايت

ولاية الجلفة

بلدية تاعظميت:

تحرير حافلة عالقة بسبب تراكم الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 01ب بالمكان المسمى منطقة بن حامد، كان على متنها 11 شخص في حالة جيدة.

ولاية البليدة

بلدية شفة:

انهيار تربة وحجارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية وادي العلايق:

تحرير شاحنة عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بالطريق الولائي الرابط بين القليعة وبن حمدان.

ولاية بومرداس

بلدية عمال: ارتفاع منسوب مياه وادي يسر.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 20 منزل بالمكان المسمى حي لاكابير بلدية برج منايل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور