سقوط أشجار..أعمدة كهربائية وانهيار جدران منزل أبرز مخلفات الرياح الهوجاء لحد الساعة

أفادت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت بعض التدخلات في مختلف ولايات الوطن. إثر التقلبات الجوية المحمولة بهبوب رياح قوية تتجاوز 120 كلم/سا.

وقال المقدم نسيم برناوي المدير الفرعي للإعلام والاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، إنّ هذه التدخلات سجلت في ولايات العاصمة، تيزي وزو، تيبازة، تيارت، البليدة، عين تموشنت البليدة، مستغانم. مؤكدا أنها لم تخلف أي خسائر بشرية تذكر.

ومن مخلفات الرياح التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، سقوط أشجار وأعمدة كهربائية. وانهيار جدران خارجية لمنزل دون خسائر بشرية.

وأشار برناوي في تصريح لقناة “النهار”، إلى أن بعد تحليل وضع النشرات الخاصة تم وضع الوحدات تحت حالة تأهب قصوى. وكانت هناك تعليمات صارمة من المديرية العامة للحماية المدنية وتوجيهات سلطات الولايات المعنية التي فاقت 40 ولاية لتجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية وتسخير كل الامكانيات. حيث تتواجد 3 فرق متواجدة على مستوى كل الثكنات.

كما تم تجنيد فرق الدعم والتدخل الأولي تحسبا للرياح القوية أو الفيضانات في الأماكن الاستراتيجية وفق مخططات الأماكن. من أجل التدخل السريع وتقليص الوقت الزمني للتدخل. إضافة إلى استحداث خلايا متابعة لتقييم الأوضاع واتخاذ الاجراءات الضرورة وفق المنصات الرقمية التي تساعد في تحليل المعلومات في أسرع وقت.

