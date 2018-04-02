أعلنت تقارير صينية وأمريكية، عن تحطم معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية”تيانغونغ1″ فوق جنوب المحيط الهادئ.

واضافت التقارير، أن القمر الصناعي “تيانغونغ1” دخل الغلاف الجوي للأرض في تمام الساعة 00:15 صباح الإثنين بتوقيت غرينتش.

أين سقط القمر الصناعي ؟

قال عالم الفلك جوناثان مكدويل إن من المرجح أن يكون المختبر الصيني قد سقط شمال غرب جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادئ.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد يتحطم “تيانغونغ1” فوق المياه، التي تغطي أغلب سطح الكرة الأرضية.

وأكدت الوكالة أن فرص تسجيل خسائر بشرية جراء سقوط ضئيل جدا.

وأطلق القمر الصناعي إلى الفضاء يوم 29 سبتمبر 2011، وتوقف القمر عن العمل، وانقطع الإتصال معه سنة 2016.