سقوط بناية وسط مدينة شرشال في تيبازة

سقطت مساء اليوم الأحد بناية هشة بشرشال في تيبازة ولحسن الحظ انها كانت غير آهلة بالسكان، ومهددة بالسقوط.

حيث لم يتم تسجيل أية خسائربشرية، فيما تدخلت مصالح سونلغازمن اجل قطع الغازوالكهرباء على البناية الكائنة بشارع طريق تنس.

كما أن البناية مصنفة من قبل مركز المراقبة التقني للبنايات كبناء هش آيل للسقوط بفعل الزلزال 1989 الذي ضرب منطقة شنوة

وتعود تللك البناية للحقبة الاستعمارية أين شرع صاحبها مؤخرا بعملية الترميم ما أثر على هيكلها وتسبب في سقوطها.

وقد تدخلت الحماية المدنية لحظة وقوع الحادث، بينما قامت مصالح الامن تطويق المكان وغلق الشارع الرئيسي الذي شهد ازدحام مروري.