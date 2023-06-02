سقوط ثلاثة أندية من الغرب الجزائري إلى القسم الثالث

عرفت الجولة الأخيرة من منافسة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سقوط ثلاثة أندية من الغرب الجزائري وعريقة في الساحة الكروية.

ويتعلّق الأمر بكل من مولودية سعيدة وسريع غليزان إلى جانب وداد تلمسان الحائز على الكأس العربية سنة 1998.

وانهزم مولودية سعيدة أمام أولمبي المدية وهو السبب الذي كان وراء سقوطه الرسمي، في حين رسّم كل من وداد تلمسان وسريع غيليزان السقوط إلى القسم الثالث في الجولة الماضية.

كما رسّم فريق رائد القبة هو الأخر بقاءه في القسم الثاني في أخر جولة من القسم الثاني بعدما كان مهدّدا في وقت سابق.

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