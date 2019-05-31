سقوط جدار جبلي قديم بمحطة القطار يعزل مشاتي بأكملها في سوق اهراس

انهار اليوم جدار جبلي قديم بمحطة القطار منطقة لخضارة، بولاية سوق اهراس، وذلك بشكل مفاجئ قبل وصول القطار بلحظات.

وشل هذا السقوط المفاجئ للجدار حركة المرور، بين لخضارة وبقية المداشر الأخرى، كونه يحاذي نهر مجردة باتجاه تونس.

وقد منع سقوط الجدار التلاميذ والمواطنين من الخروج نحو مدارسهم وقضاء مصالحهم، حسب اتصال لسكان المنطقة بـ”النهار”.

وقد عاد القطار أدراجه دون الوصول إلى المحطة، فيما يُنتظر تدخل مصالح السكك الحديدية، لمحاولة فك العزلة عن الطريق،

الأمر الذي يراه السكان مستحيلا في الوقت الحالي، على اعتبار أن ذلك يتطلب تحويل مجرى الوادي، حيث يوجّه سكان لخضارة

نداءهم للسلطات من أجل الإسراع في إيجاد حل، قبل تفاقم عزلتهم، بعد انهيار الجدار بالنقطة المرورية 133

وذلك وفق قياسات السكك الحديدية، والبالغ طوله 60 مترا وبعلو 14 مترا، حيث ولحسن الحظ لم يسجل الحادث أي خسائر

بشرية أو مادية، لأن انهيار الجدار المبني من الطوب الروماني القديم، كان قبل وصول القطار بدقائق فقط، وإلا كانت الكارثة.