سقوط جدار طوبي بسبب الأمطار في الأغواط

تسببت الأمطار المتساقطة أمس الثلاثاء في انهيار كلي لجدار منزل بحي الشطيط الغربي بمدينة الأغواط.

مما تسبب في غلق الطريق بسبب وجود الأنقاض المرمية على الأرض من مخلفات الجدار.

وأكد صاحب المنزل أنه إستفاد من منحة ترميم بيته لكن التأخر في صبها له هو السبب في الحادث رغم تحذيراته الكثيرة للمصالح المعنية بخطورة الوضع.

ويعيش السكان القاطنين بمحاذاة الجدار حالة من الذعر بعد التشققات التي أصابت سكناتهم جراء هذا الحادث.

ويعتبر حي الشطيط الغربي من بين أقدم الأحياء في ولاية الأغواط، والسكنات الموجودة فيه مشيدة باستعمال مادة الطوب.