سقوط حجارة ضخمة بمنعرجات عمال في بومرداس

عرف الطريق الوطني رقم 5، على مستوى منعرجات بلدية العمال بالنقطة الكيرومترية التابعة لدائرة الثنية في بومرداس سقوط حجارة ضخمة.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، سقطت حجارة على مستوى منعرجات بلدية العمال بالطريق الوطني رقم 5، في شطره الرابط بين بلدية العمال والأخضرية بالبويرة.

وأضاف ذات المصدر، أن سقوط الحجارة، جاء بسبب التساقط الكثيف للأمطار، مما تسبب بغلق الطريق.

هذا وتدخلت المصالح المعنية في عين المكان، حيث تمت إزالة الحجارة من الطريق وفتحها أمام المركبات، وعادت حركة السير بطريقة عادية.

وحذرت مصالح الدرك الوطني، سائقي المركبات، ومستعملي الطريق، ودعتهم لأخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية الصعبة واحتمال سقوط الحجارة بالمنطقة.