سقوط خطير لدراج مولودية الجزائر في دورة تيبازة

تعرض الدراج الجزائري، زكي بودار، الناشط في نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، لسقوط خطير، في منافسة دورة تيبازة، الجارية في الفترة ما بين الـ 9 والـ 11 أكتوبر الجاري.

وتقدم المكتب الفيدرالي للإتحادية الوطنية للدراجات. وعلى رئسه خير الدين برباري، بالشفاء العاجل، والعودة في اقرب وقت إلى المنافسة، والتتويجات لدراج المولودية زكي بودار.

وأشار بيان الاتحادية، إلى أن دراج المولودية. تعرض لسقوط خطير في المرحلة الثالثة، من دورة “تيبازة” للدراجات، اليوم السبت الـ 11 اكتوبر 2025.