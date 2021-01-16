سقوط خطير لشخص من الطابق الخامس لعمارة في البويرة

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبويرة، صبيحة اليوم السبت، من أجل حادث سقوط شخص من الطابق الخامس لعمارة.

وحسب بيان لمديرة الحماية المدنية للولاية، فإن الضحية والبالغ من العمر 38 سنة، سقط من الطايق الخامس إلى الطابق الثاني لعمارة طور الإنجار.

وعند السقوط، انغرس في كتف الضحية، حديد التسليح.

وتم قطع الحديد المنغرس في كتف الضحية دون نزعه من طرف أعوان الحماية المدنية وتحرير الضحية.

كما تم تقديم الإسعافات اللازمة للضحية، ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف البويرة.