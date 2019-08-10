سقوط سقف ملعب “آلكمار” الهولندي

كشف فريق “آلكمار”​ الهولندي اليوم السبت أن سقف ملعبه الذي تم بنائه في عام 2006 تعرض للتلف بسبب الرياح الشديدة التي ضربت الملعب من جميع النواحي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الهولندي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة التلف الذي أُلحق بالسقف.

وأرفق آلكمار الصورة ببيان:”لقد سقط جزء ليس بالصغير من سقف ملعبنا الذي يتسع لـ 17 ألف متفرج، ونشكر الله أنه لم يكن لدينا أي مباراة اليوم، ما منع حدوث كارثة”.

ولحسن حظ “آلكمار” أنه سيلعب مباراته غدا ضد فالفيك على ملعب الآخير في الدوري الهولندي.