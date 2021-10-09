 سقوط سيارة من منحدر بعلو 60 م في تيبازة

تدخلت، صبيحة اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية، من أجل حادث مرور مميت في ولاية تيبازة. وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب وسقوط سيارة من منحدر بعلو 60 م.

ووقع الحادث حسب المصدر ذاته، في حدود الساعة السابعة و25 د على الطريق الولائي رقم 4 دوار الرمامن في الداموس. وخلف ضحية واحدة متوفية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 36سنة، وتم نقل جثته إلى المستشفى.

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