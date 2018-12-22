سقوط صخرة ضخمة في ورشة تتسبب في بتر ساق عشريني بالعاصمة

أصيب عامل شاب بجروح خطيرة، أدت إلى بتر وسحق إحدى ساقيه بعين المكان في حادث سقوط صخرة عليه

وهو بصدد إجراء أشغال بورشة بناء سكني بحي الجزيرة “ليلو” ببلدية عين البينان غرب الجزائر العاصمة، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية .

أين تدخلت الحماية المدنية صباح اليوم إثر وقوع الحادث لدى الضحية العامل “24 سنة”، كان بصدد القيام بأشغال بورشة بناء

تقع بالقرب من الواجهة البحرية أسفرت عن سحق إحدى ساقيه وبترها في عين المكان، يضيف المصدر.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية لإنقاذ الشاب من تحت الركام الصخري و تقديم الاسعافات الأولية و إجلائه نحو مستشفى باينام.