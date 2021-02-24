سقوط صخور جبلية وتشقق عمارة..خسائر الهزة الأرضية في سطيف

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن الهزة الأرضية التي عرفتها سطيف، خلفت خسائر مادية دون تسجيل البشرية.

وأوضحت الحماية المدنية، أن الخسائر تمثلت في سقوط عدة صخور جبلية على الطريق الوطني 28 الرابط بين الرصفة والطريق الولائي9.

كما تم تسجيل –يقول بيان المصلحة-، تشققات على ستوى أدراج عمارة سكنية واحدة بحي 50 مسكن صالح باي.

وتدخلت الحماية، متكونة من 4 سيارات إسعاف، على جناح السرعة لأجل وقوع هزة أرضية بـ4.8 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، موقع الهزة بـ9 كلم، جنوب غرب بلدية الرصفة دائرة صالح باي.