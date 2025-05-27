سقوط طائرة تقل حجاجًا.. الموريتانية للطيران توضح

ردت الموريتانية للطيران، اليوم الثلاثاء، على تداول نبأ سقوط طائرة تابعة لأسطولها تقل حجاجًا موريتانيين في البحر الأحمر.

وأوضحت الموريتانية للطيران، في بيان لها، أن الحديث عن سقوط طائرة تابعة لأسطولنا فى البحر الأحمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

واشارت إلى أن بعض بعض صفحات التواصل الاجتماعي الأجنبية، تداولت شائعات مغرضة تتحدث عن سقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين. قبالة البحر الأحمر، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت الموريتانية للطيران أن جميع الحجاج الموريتانيين قد وصلوا بسلام وأمان إلى الأراضي المقدسة. ولم يتم تسجيل أي حادث يخص الرحلات المنظمة في هذا الإطار.

واشارت أن الشركة قامت بتنظيم ثلاث رحلات جوية في مرحلة الذهاب، وذلك أيام 23 و24 و25 ماي 2025. في إطار خطة نقل الحجاج الموريتانيين إلى المملكة العربية السعودية.

أما رحلات العودة، فمقررة بإذن أيام 12 و13 و14 يونيو 2025، وفقًا للجدول المعتمد بالتنسيق مع الجهات المعنية، يضيف البيان.

ودعت الموريتانية للطيران الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة المسافرين وسمعة الشركة.

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