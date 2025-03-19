سقوط طائرة عسكرية.. رئيس الجمهورية يُعزي في استشهاد الطيّار

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تعازيه الخالصة لأسرة الشهيد بكوش نصر إثر تحطم الطائرة العسكرية المقاتلة.

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بخالص تعازيه و صادق المواساة لأسرة الشهيد و للجيش الوطني الشعبي. راجيا من المولى العليّ القدير أن يشمله بمغفرته و رحمته في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل. و يدخله جنة النعيم، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

واستشهد الطيار المقدم بكوش نصر في حادثة تحطم طائرة عسكرية مقاتلة. أثناء قيامه بمهمة تدريبية مبرمجة صباح اليوم الأربعاء 19 مارس 2025. بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار، بالناحية العسكرية الثالثة.

وكان الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. قد قدّم تعازيه أمام هذا المصاب الجلل.

كما تقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وأقاربه. سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. كما أمر الفريق أول إثر هذا الحادث. بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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