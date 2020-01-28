سقوط طائرة عسكرية.. شنين يعزي قيادة الجيش وأسرة الشهيدين

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، بتعازيه لقيادة الجيش الشعبي الوطني، وأسرة شهيدي الواجب الوطني.
وكتب شنين في تغريدة له، ” على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي أدى لاستشهاد قائد الطائرة ومساعده، يتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سلميان شنين بالتعازي والمواساة لقيادة الجيش الشعبي الوطني وأفراده ولأسرة الفقيدين”.
“داعيا الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان”.
على إثر حادث تحطم #الطائرة_العسكرية الذي أدى لاستشهاد قائد الطائرة و مساعده، يتقدم #رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، #سليمان_شنين بالتعازي و المواساة، لقيادة #الجيش_الشعبي_الوطني و أفراده و لأسرة #الفقيدين، داعيا الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة و يلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان. pic.twitter.com/IwQvBAKBAe
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 28, 2020
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