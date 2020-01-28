سقوط طائرة عسكرية.. شنين يعزي قيادة الجيش وأسرة الشهيدين

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، بتعازيه لقيادة الجيش الشعبي الوطني، وأسرة شهيدي الواجب الوطني.

وكتب شنين في تغريدة له، ” على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي أدى لاستشهاد قائد الطائرة ومساعده، يتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سلميان شنين بالتعازي والمواساة لقيادة الجيش الشعبي الوطني وأفراده ولأسرة الفقيدين”.

“داعيا الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان”.