سقوط طائرة مروحية بتيبازة: 42 غطاسا من 3 ولايات للبحث عن الضابطين المفقودين

قدم المكلف بالإعلام للحماية المدنية بتيبازة، رابح بن دوحة، تفاصيل أوفى حول عملية البحث عن ضحايا سقوط طائرة مروحية بتيبازة.

وقال في تصريح خص به “النهار” إنه تمت مباشرة الأبحاث منذ الدقائق الاولى التي تلقوا فيها نبأ سقوط طائرة مروحية.

وقام مدير الحماية المدنية بتيبازة، الرائد كواس ابراهيم، بتنصيب مركز قيادة تحت اشراف رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وتم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من اجل تعزيز عمليات البحث عن المفقودين في البحر.

وأوضح أنه تم تسخير 9 زوارق، مدعمين بـ 20 غطاسا من حماية مدنية، بالإضافة الى 4 سيارات اسعاف، وشاحنتي اطفاء.

وتم الدعم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة بأربع غطاسين للحماية المدنية.

كما تم التدعيم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف بزورق نصف صلب، و8 غطاسين، وضابط غطاس.

وسيقوم الغطاسون الذين تم تسخيرهم لهذه المهمة بعمليات التمشيط والبحث، حيث تم تقسيمهم الى فوجين.

وحسب المتحدث فإن الفوج الاول متخصص في الغطس اقل من 40 متر، والفوج الثاني متخصص في الغطس حتى 80 متر.

كما سيتم إرسال دعم مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر بـ 10 غطاسين اختصاص 100 متر.